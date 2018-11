Heintze rechnet mit Kopf-an-Kopf-Rennen auf Bundesparteitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze erwartet auf dem Bundesparteitag nächste Woche ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Vorsitz zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. "Ich glaube, dass viel von den Reden abhängen wird", sagte Heintze am Freitag in der Hansestadt. Es habe selten einen Parteitag der Union gegeben, bei dem die Top-Personalie so offen gewesen sei. Neben Kramp-Karrenbauer und Merz hat unter anderem auch Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, auf dem Parteitag in Hamburg für den Parteivorsitz zu kandidieren. Merkel hatte erklärt, dass sie nach 18 Jahren den CDU-Vorsitz abgeben, aber Bundeskanzlerin bleiben will.