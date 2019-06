Hamburgs SPD-Chefin setzt auf Fortsetzung der GroKo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs SPD-Chefin Melanie Leonhard setzt für die Zeit nach dem Rücktritt von Andrea Nahles vom Partei- und Fraktionsvorsitz auf eine Fortsetzung der großen Koalition in Berlin. "Wir können die Verantwortung nicht einfach abstreifen, weil es jetzt existenziell schwierig für uns ist", sagte die Hamburger Sozialsenatorin in einem Interview des "Hamburger Abendblatts" (Dienstag). Etliche hätten darauf gesetzt, dass die SPD Dinge bewege. "Und das müssen wir jetzt auch tun. Wir haben uns vorgenommen, einen Parteitag zu machen, in dessen Rahmen wir das bewerten wollen, und das sollten wir auch."

Nach Nahles' Rückzug sucht die Partei nach Wegen aus der Krise. Der SPD-Vorstand hatte am Montag in Berlin entschieden, dass die drei Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei kommissarisch führen. Wie schon Vizekanzler Olaf Scholz erklärten die drei aber, nicht für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen.

Auf Landesebene - dort regiert die SPD mit den Grünen - sieht die dortige SPD-Vorsitzende Leonhard eine große Koalition als schwierig an. Mit Blick auf die Bürgerschaftswahl 2020 sagte sie: "Da gibt es auch viel Trennendes, die CDU ist ja im Augenblick ziemlich erratisch unterwegs." Doch am Ende entschieden die Wähler. "Unser Ziel ist, mit Abstand stärkste Partei zu werden." Der "Bild"-Zeitung sagte Leonhard, die Hamburger Genossen seien motiviert und wollten die Themen der Hansestadt nach vorn bringen. "Sie wollen das mit (Bürgermeister) Peter Tschentscher tun."