Hamburger Grüne sehen sich im Höhenflug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Angesichts guter Umfragewerte und steigender Mitgliederzahlen sehen sich die Hamburger Grünen im Höhenflug. "Wir bewegen das Land, wir bewegen die Stadt und wir werden immer mehr", sagte die Landesvorsitzende Anna Gallina am Samstag bei der Landesmitgliederversammlung in Wandsbek. Es sei nicht die Politik der großen Koalition in Berlin, die die Grünen stark mache, "sondern es ist unsere grüne Politik", die "Lösungen statt Populismus" biete. "Wir stehen für Herz statt Hetze, für ein gerechtes, friedliches Europa, in dem niemand untergeht", sagte Gallina.

Nach Ansicht der Hamburger Bundestagsabgeordneten Anja Hajduk sind die Grünen "derzeit der gesellschaftliche Gegenpol" zu Populismus, opportunistischer CSU und den "Macht-Hick-Hack-Spielchen" der großen Koalition. Die wachsenden Zustimmungswerte machten deutlich, dass eine Mehrheit der Menschen eine demokratische und tolerante Politik wolle.

Vertrauen sei auch durch den Rückkauf des Fernwärmenetzes und die Umsetzung des Volksentscheides entstanden, sagte Umweltsenator Jens Kerstan. "Das ist ein großer Erfolg für die direkte Demokratie in unserer Stadt, das ist ein großer Erfolg für den Klimaschutz."

Auf dem Programm des Parteitags stand auch die Nominierung der Grünen-Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl 2020. Die Wahl der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank galt trotz eines Gegenkandidaten als sicher.