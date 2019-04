Fegebank erwartet Wahlkampf mit harten Bandagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die grüne Spitzenkandidatin Katharina Fegebank erwartet für die Bürgerschaftswahl im kommenden Februar einen Wahlkampf mit harten Bandagen. Die Partei sei in den Umfragen so stark geworden, dass sie von anderen als zunehmende Bedrohung wahrgenommen werde, sagte Fegebank bei der Mitgliederversammlung der Grünen am Samstag in Hamburg. "Das gilt vor allem, wenn sie zu Unrecht denken, dass die Stadt ihnen gehört", fügte die 2. Bürgermeisterin hinzu, ohne den Koalitionspartner SPD direkt zu nennen. Deshalb könne es beim Wahlkampf auch unter die Gürtellinie gehen.

Fegebank reagierte mit ihrem Beitrag auf Medienberichte über zunehmende Spannungen im rot-grünen Hamburger Senat. "Cool bleiben!", forderte sie die grüne Basis auf. "Wir müssen die Partei mit den stärksten Nerven sein." Sie werde weiter stoisch über Politik reden und sich nicht auf das Parkett politischer Zickigkeiten ziehen lassen. "Wir beschäftigen uns mit den Problemen der Hamburger und nicht mit uns selbst."