FDP lässt Spitzenkandidatur für Bürgerschaftswahl noch offen

Hamburg (dpa/lno) - Die FDP in Hamburg strebt nach eigenen Angaben Regierungsverantwortung in der Hansestadt an. Bis zur Bürgerschaftswahl 2020 will sie bei den Wählern dafür mit klassischen liberalen Themen wie Verkehr, Bildung, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Integration punkten. Doch blieb auch nach einer gemeinsamen Klausur von Fraktion und Landesvorstand am Wochenende im niedersächsischen Soderstorf offen, wer die FDP als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl führen soll. Wie die Partei am Sonntag in Hamburg mitteilte, einigten sich die Fraktionsvorsitzenden Anna von Treuenfels-Frowein und Michael Kruse mit der Landesvorsitzenden Katja Suding aber darauf, "in den kommenden Monaten einen gemeinsamen Vorschlag" vorzulegen.

Mit 7,4 Prozent hatte die Hamburger FDP bei der Bürgerschaftswahl 2015 ihr bestes Ergebnis seit gut 40 Jahren erzielt, war aber weiter Oppositionskraft geblieben. Voraussetzung für eine künftige Regierungsbeteiligung sei "eine klare liberale Handschrift in einer neuen Senatspolitik", die Fortschritt und Wachstum für die Metropole ermögliche, heißt es in der am Sonntag verbreiteten Mitteilung.