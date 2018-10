Große Wahl bei den Grünen: Vier Kandidaten zur Auswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wählen am Samstag (10.00 Uhr) in Güstrow einen neuen Landesvorstand. Um einen Posten in der neuen Doppelspitze bewerben sich drei Frauen und ein Mann. So wird Parteichefin Claudia Schulz aus Rostock, die seit Februar im Amt ist, von der 24-jährigen Pferdefachwirtin Jana Klinkenberg aus Klein Sien herausgefordert. Um den anderen Chefposten bemühen sich auf dem Landesparteitag die Pädagogin und frühere Landtagsabgeordnete Ulrike Berger aus Greifswald und der Software-Entwickler Mathias Engling aus Nordwestmecklenburg. Der Posten wird durch den Rückzug von Johann-Georg Jaeger frei. Gemäß Satzung muss der Vorstand aus zwei gleichberechtigten Personen, darunter einer Frau, bestehen.

Inhaltlich befasst sich der Landtag unter anderem mit einem Antrag zur Waldpolitik. Die Grünen befürworten einen naturgemäß bewirtschafteten Dauerwald mit einem Nebeneinander von Baumarten verschiedenen Alters und Stärke. Des weiteren liegt den erwarteten 100 Delegierten ein Antrag zur Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Horst vor. Gefordert wird eine solche Einrichtung im städtischen Raum, um den Migranten Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und Beratung zu gewährleisten.

Die Grünen sind nicht im Landtag vertreten, sie verpassten 2016 den Wiedereinzug mit 4,8 Prozent. Bei den Kommunalwahlen 2019 hoffen sie auf eine 5 vor dem Komma.