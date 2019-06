SPD wählt ihre Kandidaten für Landtagswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Thüringens SPD will mit ihrem Parteichef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee in die Landtagswahl ziehen. Er soll heute von einer Delegiertenkonferenz in Gera gewählt werden. Tiefensee war bereits vor einigen Monaten als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten ausgerufen worden. Er soll die Partei, die derzeit in einer rot-rot-grünen Koalition in Thüringen Juniorpartner der Linken ist, aus dem Umfragetief holen. Nach der jüngsten Umfrage liegt die SPD knapp unter zehn Prozent.

Gewählt werden soll zudem die Kandidatenliste der Partei für die Landtagswahl am 27. Oktober. Der Vorschlag des Vorstandes ist umstritten. Langjährige Abgeordnete, darunter drei Mitglieder des Vorstandes der Landtagsfraktion, wurden auf wenig aussichtsreiche hintere Listenplätze gesetzt. Der Vorsitzende der Thüringer Jusos, Oleg Shevchenko, rangiert auf Platz 13. Offen ist, ob es viele Kampfkandidaturen um Listenplätze gibt.