Schäfer-Gümbel bietet Thüringer SPD Wahlkampfhilfe an

Gera (dpa/th) - Der kommissarische SPD-Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende der hessischen Sozialdemokraten, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat der Thüringer SPD Hilfe im Landtagswahlkampf angeboten. Der Urnengang im Oktober sei nicht nur für die Thüringer SPD wichtig, sagte Schäfer-Gümbel am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Gera. Mitglieder der Landtagsfraktion der SPD in Hessen seien bereit, in großer Zahl im Herbst nach Thüringen zu kommen. Dort wird am 27. Oktober 2019 ein neuer Landtag gewählt. Die Thüringer SPD will am Samstag ihre Liste für die Wahl festlegen. Für den Spitzenplatz vorgeschlagen ist Parteichef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee.