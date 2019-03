Hennig-Wellsow optimistisch angesichts der Umfragewerte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat ihren Parteikollegen Mut für die kommende Landtagswahl im Oktober zugesprochen. Die an der Regierung beteiligte Linke lag in jüngsten Umfragen bei 24 Prozent. "Mich stimmt das sehr optimistisch, und ich bin sehr kampfesmutig", sagte Hennig-Wellsow am Samstag während eines Landesparteitages in Gera. Bei der Landtagswahl 2014 hatte Die Linke gut 28 Prozent der Stimmen erhalten. Sie stellt seitdem mit Bodo Ramelow den einzigen Ministerpräsidenten der Linken in Deutschland.

Bei dem Treffen am Samstag und Sonntag will die Thüringer Linke ein Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl am 27. Oktober beschließen. Hennig-Wellsow betonte, dass Die Linke in der Regierungsverantwortung bleiben wolle.