Silvia Breher führt CDU-Landesverband Oldenburg

Friesoythe (dpa/lni) - Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher ist neue Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Oldenburg. Die 45-Jährige wurde mit mehr als 94 Prozent Zustimmung zur Nachfolgerin von Franz-Josef Holzenkamp gewählt, wie die CDU am Sonntag mitteilte. Der frühere Bundestagsabgeordnete hatte den Verband seit rund zehn Jahren geführt und trat zur Vorstandswahl am Samstag beim Parteitag in Friesoythe nicht wieder an.

Breher ist die erste Frau an der Spitze des mehr als 10 000 Mitglieder großen Landesverbandes. Sie zog 2017 erstmals in den Bundestag ein. Damals hatte sie das Direktmandat im Wahlkreis Cloppenburg/Vechta - traditionell eine Hochburg der CDU - mit 57,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Oldenburg ist neben Hannover und Braunschweig einer von drei CDU-Landesverbänden in Niedersachsen.