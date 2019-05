SPD-Abgeordneter Raabe: Nahles soll Weg frei machen

31. Mai 2019 07:14 Parteien - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische SPD-Bundestagsabgeordnete Sascha Raabe hat in einem Gespräch mit dem Radiosender hr-iNFO angekündigt, Andrea Nahles bei der vorgezogenen Wahl des Fraktionsvorstands am kommenden Dienstag nicht zu wählen. "Wenn Andrea Nahles die einzige Kandidatin sein sollte, wird sie meine Stimme nicht bekommen", sagte der Parlamentarier demnach. "Damit sie dann zur Einsicht kommt, dass sie den Platz frei machen muss, und jemand anderes antreten kann. Manche trauen sich jetzt nicht", sagte Raabe weiterhin dem Radiosender.

Er wünsche sich, dass es sich die SPD-Chefin erspare, als einzige Kandidatin für den Fraktionsvorsitz anzutreten und dann ein ganz schlechtes Ergebnis zu bekommen. Raabe zufolge wäre es wünschenswert, dass Nahles zunächst als Fraktionschefin noch vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zurücktrete: "Ich würde mich freuen, wenn sie sagt, ich mach‘ den Weg frei bis September", sagte er dem Sender. Auch den Rücktritt von Nahles als Parteivorsitzende hält Raabe längerfristig für wünschenswert. Er könne sich eine Doppelspitze nach dem Vorbild von Bündnis 90/Die Grünen vorstellen.

Nach dem Absturz bei den Wahlen zum EU-Parlament und in Bremen war eine Debatte über Nahles' Rolle in der SPD entbrannt. Die SPD-Chefin forderte ihre Kritiker daraufhin auf, zur Klärung der Machtfrage gegen sie anzutreten. Der Fraktionsvorstand beschloss am Mittwoch, die eigentlich für September geplante Neuwahl vorzuziehen - genau wie Nahles vorgeschlagen hatte. Allerdings hat sich bis dato noch kein Gegenkandidat gefunden.