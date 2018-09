Lindner kritisiert Fahrverbote

07. September 2018 13:02 Parteien - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - FDP-Chef Christian Lindner hat die wachsende Zahl von Dieselfahrverboten kritisiert. "Ich glaube auch bei der Frage Antriebe und Fahrverbote hilft uns ein bisschen mehr alltagstaugliche Vernunft", sagte Lindner am Freitag in Frankfurt, wo ab Februar 2019 keine alten Dieselmodelle mehr fahren dürfen.

Er habe sich noch nicht genau über die Lage in Frankfurt informiert, sagte Lindner, aber in Hamburg führen Autos - um wenige Meter gesperrte Strecke zu vermeiden - mehrere Kilometer Umweg und schauten dabei auf das Hafenbecken, wo Containerschiffe Schweröle verbrennen. "Da fragt man sich manchmal doch, ob wir in Deutschland eigentlich noch ganz sauber gepolt sind und ob nicht manchmal die edle Absicht wichtiger ist als die tatsächlichen und ökologischen und sozialen Ergebnisse."