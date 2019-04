Wissing als rheinland-pfälzischer FDP-Chef wiedergewählt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing ist als Landesvorsitzender der Liberalen wiedergewählt worden. Auf einem Parteitag der FDP in Frankenthal wurde der 48-Jährige am Samstag mit 154 der 190 gültigen Stimmen wieder an die Spitze des Landesverbands gewählt, wie ein Parteisprecher mitteilte.

Mit rund 81,1 Prozent erzielte Wissing ein schwächeres Ergebnis als 2017, damals hatten 87,7 Prozent für ihn votiert. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Die FDP regiert in Mainz zusammen mit der SPD und den Grünen. Wissing sitzt als Wirtschaftsminister im Kabinett. Er amtiert seit Mai 2011 als Landesvorsitzender der Liberalen.