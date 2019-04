FDP-Landesparteitag: Wissing greift wieder nach dem Vorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Mit einer Programmrede hat der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing den Landesparteitag der Liberalen in Frankenthal eröffnet. "Das wird ein spannendes Jahr. Wir brennen für die Kommunalwahl", sagte Wissing am Samstag vor rund 200 Delegierten. Der FDP-Landesvorsitzende sprach von einem erfolgreichen Regierungsjahr. "In der Verkehrspolitik haben wir viel versprochen und viel erreicht."

Vor dem Hintergrund des Niedrigwassers im Rhein im vergangenen Jahr sprach sich Wissing erneut für eine 20 Zentimeter tiefere Fahrrinne aus sowie für eine alternative Trasse für das bahnlärmgeplagte Mittelrheintal. "Wir wollen mehr Verkehr auf der Schiene, aber die Schiene muss dafür geeignet sein", betonte er.

Auf der Tagesordnung des Parteitags standen auch Vorstandswahlen. Wissing wollte sich der Wiederwahl stellen. Er hat das Amt seit 2011 inne, bei der Wahl vor zwei Jahren erhielt er 87,8 Prozent der Stimmen. Die FDP regiert in Mainz zusammen mit der SPD und den Grünen. Wissing sitzt als Wirtschaftsminister im Kabinett.

Deutsch-französische Initiativen zur Stärkung Europas sowie die ländlichen Räume in Europa sind zwei der Themen, über die auf dem Parteitag ebenfalls diskutiert werden sollte. In einem dritten Leitantrag des FDP-Vorstands ging es zudem um Upload-Filter.