Fraktion mit AfD: CDU beantragt Parteiausschluss

Frankenstein (dpa/lrs) - Wegen ihrer Zusammenarbeit mit der AfD droht der Kommunalpolitikerin Monika Schirdewahn in Rheinland-Pfalz der Rausschmiss aus der CDU. Der CDU-Kreisvorstand Kaiserslautern-Land habe am Dienstagabend beschlossen, ein Ausschlussverfahren gegen die Gemeinderätin aus Frankenstein beim zuständigen Parteigericht zu beantragen, teilte der CDU-Kreisvorsitzende Marcus Klein mit. Schirdewahn hatte ungeachtet der scharfen Kritik der Partei mit ihrem Ehemann, dem einzigen AfD-Vertreter im Rat von Frankenstein Horst Franz Schirdewahn, eine Fraktionsgemeinschaft gebildet. Diese Zusammenarbeit schade der CDU schwer, sagte Klein.

Schirdewahn hatte die politische Zusammenarbeit mit ihrem Mann mit einem Streit um die Trinkwasserversorgung eines örtlichen Wohngebiets begründet. "Es geht nicht an, dass man mich deshalb aus der Partei ausschließen will, nur weil mir die AfD als einzige Partei hier Hilfe angeboten hat", hatte sie vor der Sitzung des Kreisvorstands gesagt. Gegen einen Ausschluss werde sie "bis in die letzte Instanz gehen".

Die Mehrheit im Rat von Frankenstein, einem Ort mit etwa 950 Einwohnern, hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) mit zehn Mandaten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich entschieden gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen.