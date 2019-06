SPD-Politikerin Lange für Urwahl und Doppelspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Die frühere Herausforderin von Andrea Nahles um den SPD-Bundesvorsitz, Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, setzt bei der Neuaufstellung der Partei auf eine Urwahl und eine Doppelspitze. Sie bleibe bei dem, was sie schon 2018 gesagt habe, sagte Lange am Montag Deutschen Presse-Agentur in Flensburg. Lange hatte gegen Nahles auf dem Bundesparteitag im April 2018 überraschend starke 27,6 Prozent geholt. Sie gilt als Vertreterin des linken Parteiflügels.

Die Frage, ob sie erneut kandidieren werde, ließ sie offen. "Es geht nicht um mich." Es gehe darum, den richtigen Weg einzuschlagen, um jemanden für den Bundesvorsitz zu finden. "Davon mache ich letzten Endes auch ein bisschen abhängig, wo ich mich wiederfinde." Nahles hatte am Sonntag den Rücktritt als Fraktions- und Parteivorsitzende angekündigt. Nun sucht die SPD nach einer neuen Führung.

Für die Erneuerung der SPD sei wichtig zu erkennen, dass es nicht mit dem Rücktritt einer Person getan sei, sagte Lange. "Wir brauchen neue Inhalte." Etwa bei den Themen Grundeinkommen und Gemeinwohlökonomie müsse die SPD die Spitze der Bewegung werden. Zudem müsse die Partei reformiert werden, um Vertrauen zurückzugewinnen. "Das geht nur durch Transparenz."