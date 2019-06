Chef der Werte-Union fordert Abgrenzung von CDU/CSU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Filderstadt (dpa) - Der Bundeschef der konservativen Werte-Union, Alexander Mitsch, hat eine klare Abgrenzung von CDU und CSU nach links gefordert. Wenn der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), in einem Interview mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), darüber schwadroniere, dass die Zeit der Ausgrenzung vorbei sei, sei das ein grottenfalsches Signal. Das sei schon fast parteischädigend, sagt Mitsch am Samstag beim Bundestreffen der Werte-Union in Filderstadt bei Stuttgart. Er bezog sich auf ein Interview von Spiegel-Online vom Mittwoch.

Genauso müsse sich die Union aber auch von der AfD abgrenzen. Man werfe der Werte-Union vor, dass es eine inhaltliche Nähe zur AfD gebe. "Ich will das nicht ausschließen, dass das so ist", sagte Mitsch. Aber der Zusammenhang sei umgekehrt: Die CDU habe viele Positionen aufgegeben, die die AfD kampflos habe übernehmen können.

"Wenn die AfD heute Positionen vertritt, weil die früher CDU-Positionen waren, dann sind sie deshalb nicht falsch geworden." Im Gegensatz zur AfD sei die Werte-Union aber zum Beispiel stark proeuropäisch ausgerichtet und dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Deshalb befürworte die Werte-Union derzeit auch keine Koalition mit der AfD, sagte Mitsch.

Die Werte-Union gründete sich vor rund zwei Jahren. Sie sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union. Mitsch sagte, die Werte-Union werde gebraucht, da CDU und CSU über Jahre hinweg nach links geführt worden seien und Positionen aufgegeben hätten, die Konservativen wichtig seien. Die Werte-Union werde dafür kämpfen, dass die Union wieder ein klares inhaltliches Profil bekomme.