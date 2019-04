Kramp-Karrenbauer und Merz treten am 12. April gemeinsam auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr im Rennen um den Parteivorsitz unterlegener Konkurrent Friedrich Merz treten am 12. April erstmals wieder gemeinsam als Redner auf. Das berichtet die "Rheinische Post" (Donnerstag) unter Berufung auf Parteikreise. Demnach sei eine Veranstaltung in Eslohe im Sauerland in der dortigen Schützenhalle geplant. Man erwarte mehr als 1000 Besucher. Seit dem Wahl-Parteitag im Dezember waren Kramp-Karrenbauer und Merz nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Beide hatten neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze kandidiert.