Wechsel in Geschäftsführung der Thüringer SPD

Erfurt (dpa/th) - Der bisherige Geschäftsführer der Thüringer SPD, Michael Klostermann, will sich auf die Kommunalpolitik konzentrieren und gibt die Position daher Ende des Monats auf. Das teilte die SPD am Sonntag mit. "Ich möchte zukünftig meine ganze Kraft meiner Heimatstadt Eisenach und den kommunalpolitischen Aufgaben widmen, um die Kommunalwahlen 2019 erfolgreich zu gestalten", sagte Klostermann. Das Engagement dafür lasse sich nur schwer mit den Geschäftsführertätigkeiten in Erfurt vereinbaren. Im April war Klostermann in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Eisenach der Amtsinhaberin Katja Wolf (Linke) unterlegen.

Der SPD-Landeschef, Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, dankte Klostermann für seine bisherige Arbeit und schlug Anja Zachow als Nachfolgerin vor. Die 45-jährige Referentin im Bildungsministerium stammt aus Gotha und gehört dem SPD-Kreisverband Erfurt an. Der Landesvorstand soll am 25. September über die Nachfolge entscheiden.