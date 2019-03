Tiefensee will SPD in der Regierung in Thüringen halten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach den Wahlschlappen der vergangenen Jahre hat sich die Thüringer SPD nach Einschätzung von Parteichef Wolfgang Tiefensee stabilisiert. "Die Partei ist organisatorisch und personell neu strukturiert", sagte Tiefensee der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In wichtigen Bereichen wie der Sozialpolitik seien Korrekturen vorgenommen worden. Tiefensee, der am Montag ein Jahr als SPD-Vorsitzender im Amt ist, hatte sich bei der Übernahme des Chefpostens bei den Wählern für SPD-Fehlentscheidungen in der Vergangenheit entschuldigt. Er bescheinigte seiner Partei, in einigen sozialen Fragen vom Pfad abgekommen zu sein.

Die Neuorientierung der Thüringer SPD werde in ihrem Regierungsprogramm für die Zeit 2019 bis 2024 deutlich, das am 23. März auf einem außerordentlichen Parteitag in Erfurt beschlossen werden soll, kündigte Tiefensee an. Der 64 Jahre alte Thüringer Wirtschaftsminister ist auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 27. Oktober.

"Wir streben die Fortsetzung der Koalition mit Linke und Grünen an. Rot-Rot-Grün hat seit 2014 gut gearbeitet", sagte Tiefensee. Das bedeute aber nicht, dass die Sozialdemokraten einen Wahlkampf führen werden, der sich nur auf eine Neuauflage der Dreierkoalition bezieht. "Wir haben einen eigenen Spitzenkandidaten, ein eigenes Programm und machen unseren eigenen Wahlkampf." Sollte es nach der Landtagswahl für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün nicht reichen, würden Gespräche mit allen Partei außer der AfD geführt.

Tiefensee verteidigte die Entscheidung, dass er als Spitzenkandidat nicht gleichzeitig Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt anmeldet. In der Vergangenheit hatte die SPD bei Thüringer Landtagswahlen ihre Frontleute auch als Ministerpräsidentenkandidaten ins Rennen geschickt. "Ich stehe dafür, dass ich mir hohe, aber realistische Ziele setze und nichts verspreche, was nicht erreichbar ist", so Tiefensee. Die SPD starte von einem niedrigen Niveau - rund zwölf Prozent der Stimmen erhielten die Sozialdemokraten bei der Wahl 2014.

Immerhin sei die Thüringer SPD inzwischen in Umfragen gegen den Bundestrend recht stabil. "Aber wir müssen einen deutlichen Sprung schaffen", so der Parteivorsitzende. Eine Zielmarke für das Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl nannte Tiefensee aber nicht.

Punkten wolle er bei den Wählern mit dem Thema Grundsicherheit für alle. "Dafür stehe ich", sagte Tiefensee. Es gehe ihm und seiner Partei darum, Standards zu definieren, die für jeden Menschen in Thüringen mindestens gelten sollen. Das Spektrum reiche von Löhnen, die nicht unterschritten werden dürfen, bis zu Voraussetzungen, damit alle Jugendlichen einen Schulabschluss ablegen können. Auch die Erreichbarkeit von Arztpraxen und mehr Angebote bei der Kurzzeitpflege gehörten dazu. "Ich will erreichen, dass die Menschen nicht schweißgebadet sind, wenn es um ihre Zukunft geht."

Tiefensee war vor einem Jahr auf einem Sonderparteitag in Weimar mit 78,5 Prozent der Ja-Stimmen als Parteichef gewählt worden. Er folgte auf Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein, der sich nur noch der Kommunalpolitik widmen wollte. Im November 2018 wurde Tiefensee mit 89,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt und zum SPD-Spitzenkandidaten gekürt.