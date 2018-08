Tiefensee will als Direktkandidat für Gera antreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee will bei der Landtagswahl 2019 als Direktkandidat für den Wahlkreis Gera II antreten. Dies gab Tiefensee während eines Familienfestes seiner Partei am Samstag in Gera bekannt, wie die Thüringer SPD am Sonntag mitteilte. "Als gebürtiger Geraer und Botschafter der Stadt bin ich Gera besonders verbunden und verpflichtet", erklärte Tiefensee. Er werbe bei den Genossen um das Vertrauen, ihre Unterstützung und um das Mandat. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2014 errang der Linke-Politiker Dieter Haushold im Wahlkreis Gera II das Direktmandat.