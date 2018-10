Tiefensee kritisiert Linken-Landeschefin für Vergleich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee hat eine Äußerung der Landesvorsitzenden der Linken gerügt. "Gerade in einer Zeit, in der Bürgerinnen und Bürger sehr aufmerksam auf den Umgang politischer Wettbewerber miteinander schauen, ist diese Aussage befremdlich und zurückzuweisen", sagte Tiefensee, der in der rot-rot-grünen Regierungskoalition den Posten des Wirtschaftsministers bekleidet.

Tiefensee bezog sich auf eine Äußerung der Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow während des Landesparteitags der Linken am Samstag in Weimar: Um weiter den Ministerpräsidenten stellen und die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen zu können, sei ein Wahlergebnis von "28 Prozent plus X" für ihre Partei notwendig. "Die Losung ist: Ramelow oder Barbarei", sagte Hennig-Wellsow.

Damit habe sie deutlich machen wollen, "dass bei einer Konstellation mit CDU und AfD nach der Landtagswahl in Thüringen "die Axt am sozialen Zusammenhalt angelegt wird", sagte die Linke-Chefin am Rand des Parteitags. Verhindert werden müsse eine CDU-Regierung mit Partei- und Fraktionschef Mike Mohring an der Spitze.

Tiefensee sagte am Montag, er wünsche sich, dass sich gerade im Blick auf den Landtagswahlkampf die politischen Wettbewerber fair, respektvoll und angemessen in der Wortwahl behandeln. Auch die CDU hatte zuvor bereits die Äußerung der Linken-Chefin scharf kritisiert.