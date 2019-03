Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach den Wahlschlappen der vergangenen Jahre hat sich die Thüringer SPD nach Einschätzung von Parteichef Wolfgang Tiefensee stabilisiert. "Die Partei ist organisatorisch und personell neu strukturiert", sagte Tiefensee der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In wichtigen Bereichen wie der Sozialpolitik seien Korrekturen vorgenommen worden. Tiefensee, der am Montag ein Jahr als SPD-Vorsitzender im Amt ist, hatte sich bei der Übernahme des Chefpostens bei den Wählern für SPD-Fehlentscheidungen in der Vergangenheit entschuldigt. Er bescheinigte seiner Partei, in einigen sozialen Fragen vom Pfad abgekommen zu sein.

Tiefensee verteidigte die Entscheidung, dass er als Spitzenkandidat nicht gleichzeitig Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt anmeldet. "Ich stehe dafür, dass ich mir hohe, aber realistische Ziele setze und nichts verspreche, was nicht erreichbar ist", sagte er. Die SPD starte von einem niedrigen Niveau - rund zwölf Prozent der Stimmen erhielten die Sozialdemokraten bei der Wahl 2014.