Erfurt (dpa/th) - Mit Forderungen wie einem kostenlosen Nahverkehrsticket für Kinder und Jugendliche und mehr Sozialarbeitern an Schulen will die Thüringer SPD in den Landeswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand der Partei beschloss am Wochenende einen Entwurf für ein "Regierungsprogramm 2024", teilte die SPD Thüringen am Sonntag mit. Das Papier soll im März bei einem Landesparteitag diskutiert und verabschiedet werden. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bisher ist die SPD zusammen mit den Linken und den Grünen an der Regierung im Freistaat beteiligt.

Der bisherige Entwurf für das SPD-Wahlkampfprogramm sieht unter anderem vor, dass sich die Sozialdemokraten für ein thüringenweites Nahverkehrsticket einsetzen wollen. Kinder und Jugendliche sollen es kostenlos nutzen können. Im Bund will sich die Partei unter anderem für einen Mindestlohn von 12 Euro ab 2021 und eine Mindestrente stark machen. Als politisches Ziel ist "Grundsicherheit für alle" formuliert.

Außerdem erklärte es die SPD zum Ziel, "Thüringen bis 2025 zum deutschen Spitzenreiter bei der Digitalisierung zu entwickeln", wie es in der Mitteilung hieß. In der Bildung wollen die Sozialdemokraten den Unterrichtsausfall bekämpfen und mehr Sozialarbeiter an Schulen einsetzen. "Kein Jugendlicher soll die Schule ohne Abschluss verlassen", hieß es.