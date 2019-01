Stefan Gruhner macht Kandidatur für JU-Vorsitz öffentlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In einem Bewerbungsvideo hat der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der Jungen Union (JU) offiziell bekanntgegeben. Der 34-Jährige war bereits für den Posten im Gespräch. Er wolle seinen Teamgeist und seinen Mut einbringen, klare Kante zu zeigen "und auch mal anzuecken", sagt der Politiker in dem Video, das am Freitag auf YouTube veröffentlicht wurde. Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet.

Gruhner betont darin, die JU müsse in der Union die "treibende Kraft" bleiben und für mutige Zukunftspolitik kämpfen. Es gehe um einen inhaltlichen Aufbruch und um mehr Debatte. Gruhner ist bereits Landesvorsitzender der Jungen Union in Thüringen.

Der bisherige JU-Bundesvorsitzende Paul Ziemiak war auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember zum Generalsekretär der Partei gewählt worden und lässt daher sein JU-Amt ruhen.

Gruhner ist 34 Jahre alt. In der Jungen Union erlischt die Mitgliedschaft laut Satzung mit der Vollendung des 35. Lebensjahres. Bekleidet ein Mitglied bei Vollendung des 35. Lebensjahres ein Amt in der JU, kann die Mitgliedschaft aber noch bis Ablauf der Amtsperiode bestehen bleiben.

Auch der niedersächsische JU-Landesvorsitzende Tilman Kuban bewirbt sich um den Bundesvorsitz. "Ja, ich möchte Euer Bundesvorsitzender werden!", hatte Kuban am Donnerstag in einem Facebook-Video mitgeteilt.