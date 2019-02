SPD geht in Wahlkampf mit öffentlicher Veranstaltungsreihe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wohin soll die politische Reise für Thüringen aus Sicht der SPD in den nächsten Jahren gehen? Darüber will ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Wolfgang Tiefensee, berichten. Heute kommt der SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister mit Journalisten (9.00 Uhr) ins Gespräch. Für den Abend (18.00 Uhr) geplant ist der Auftakt einer öffentlichen Veranstaltungsreihe im Erfurter Veranstaltungsort Zughafen auf dem früheren Güterbahnhof. Dabei suche Tiefensee das Gespräch mit verschiedenen Akteuren der Gesellschaft, wie es in einer Mitteilung des Landesverbands heißt. Die Reihe "Thüringen: Lebenswert ein Leben lang" soll nach Vorstellungen von Tiefensee etwa monatlich in verschiedenen Gemeinden Thüringens stattfinden.

Die Landtagswahlen finden am 27. Oktober statt. Zuvor stehen am 26. Mai Kommunalwahlen und die Europawahl an.