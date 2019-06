Ramelow nach Nahles-Rücktritt in Sorge um Parteienlandschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat nach dem angekündigten Rücktritt von Andrea Nahles vor einem Wandel in der Parteienlandschaft gewarnt. "Häme ist wirklich nicht angebracht, aber Sorge", schrieb er am Sonntag auf Twitter. "Was passiert wenn das Parteiensystem endgültig ins Rutschen kommt, kann man in Italien besichtigen. Ein Komiker verhilft mit fünf Sternen dem Neofaschismus in den Sattel und hält dazu denen die Steigbügel. Nein Danke!"

Nahles hatte am Sonntag angekündigt, als SPD-Partei- und Fraktionschefin zurückzutreten. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb sie am Sonntag an alle SPD-Mitglieder. Sie war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten. Wie eine Fraktionssprecherin am Sonntag sagte, wird Nahles auch ihr Bundestagsmandat niederlegen.