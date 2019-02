Ramelow für Gespräch zwischen Rot-Rot-Grün im Bund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Erfurt (dpa) - Nach Meinung von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) sollte die Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition im Bund nicht vom Tisch gewischt werden. Er forderte in einem Interview mit Zeit Online die SPD auf, die Beratungen über eine solche Dreierkoalition auf Bundesebene wieder aufzunehmen. "Lasst uns damit anfangen." In Thüringen war 2014 die erste rot-rot-grüne Koalition in Deutschland gebildet worden. Ramelow ist der einzige Ministerpräsident, den die Linke stellt.

SPD, Linke und Grüne hatten sich bis 2017 immer wieder auf Bundesebene getroffen, bis die SPD unter dem Spitzenkandidaten Martin Schulz das Gesprächsformat beendete. Er sei jederzeit bereit und willens, es auch auf Bundesebene wieder aufleben zu lassen, äußerte Ramelow. "Wenn man eine Mehrheitsoption will, dann muss man sich die hart erarbeiten."

In Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und ihrem überparteiliches Bündnis Aufstehen sieht Ramelow kein Problem für eine mögliche rot-rote Koalition. Er sei allerdings der Meinung, dass solche überparteilichen Bündnisse auf Parteien einwirken sollten, um gemeinsam zu besseren Lösungen zu kommen. Sie sollten aber innerparteiliche Probleme nicht noch verschärfen.

Die jüngsten Forderung anderer Parteien nach Förderprogrammen für Ostdeutschland hält Ramelow für problematisch. "Man sollte jetzt nicht schon wieder mit wohlfeilen Ankündigungen über mögliche Ostprogramme neue Erwartungen wecken, die anschließend wieder bittere Enttäuschungen hinterlassen", sagte er Zeit Online. Gebraucht würden keine neuen Programme, sondern konkrete Handlungen und verlässliche Lösungen.