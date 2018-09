Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer CDU-Landes- und Fraktionschef, Mike Mohring, sieht im Wechsel an der Spitze der Unionsfraktion im Bund einen Willen zur Veränderung. Diese sei "bis weit in die Basis von CDU und CSU hinein" spürbar, erklärte Mohring am Dienstag in Erfurt. Die Unionsfraktion hatte am Dienstag überraschend den Merkel-Vertrauten Volker Kauder als ihren Vorsitzenden abgewählt und dessen bisherigen Vize Ralph Brinkhaus zum Nachfolger gemacht.

"Es sind die Fraktionen, die eine Regierung wählen und tragen", hieß es in der Mitteilung. Mohring ist Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz und Mitglied im Bundesvorstand der CDU.