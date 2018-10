Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring hat den angekündigten Rückzug Angela Merkels vom CDU-Vorsitz als "Chance" für die Partei bezeichnet. Die CDU müsse als Partei mit einem eigenen Profil wahrgenommen werden jenseits der Aufgaben in der großen Koalition, sagte Mohring am Montag nach Parteiberatungen in Berlin. Die Union habe mit Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl, der Bayern-Wahl und der Hessen-Wahl drei "Denkzettel" bekommen. Vom Bundesparteitag der CDU im Dezember müsse ein "Zeichen des Aufbruchs" gesendet werden. Merkel sei ohne den Parteivorsitz freier, als Kanzlerin konsequentere Entscheidungen der Koalition zu treffen.