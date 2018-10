Mohring: Personelle Neuaufstellung der CDU muss Osten helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring erwartet vom Neuanfang an der Bundesspitze seiner Partei Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. "Die Neuaufstellung der CDU wird 2019 vor allem im Osten des Landes Früchte tragen müssen", sagte Mohring am Mittwoch in Erfurt. Gewählt wird in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In Thüringen gehe es für die CDU darum, die erste und bisher einzige von der Linken geführte Landesregierung abzulösen und "eine AfD in Schach zu halten, die in Thüringen besonders radikal auftritt", betonte er.

Auch in Sachsen steht die CDU nach den Worten Mohrings vor der Herausforderung, sich gegen Rechts und Links in der Mitte behaupten zu müssen. Die Herausforderungen für seine Partei durch den Populismus von zwei Seiten sei in Ostdeutschland deutlicher als im Westen. Deshalb gehe er davon aus, dass Sachsen und Thüringen einen substanziellen Beitrag zu den Diskussionen im Präsidium leisten könnten, sagte Mohring. Er hatte bereits zu Wochenbeginn auf mehr ostdeutsche Präsenz im CDU-Präsidium gedrängt.

Kanzlerin Angela Merkel hatte nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Hessen angekündigt, dass sie nicht erneut für den Bundesvorsitz antritt.