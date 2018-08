Mohring erhofft sich Impulse von Österreichs Sebastian Kurz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Vor dem Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) in Erfurt, hat sich der Thüringer CDU-Landeschef und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring hinter dessen Kurs in der europäischen Migrationspolitik gestellt. Er erhoffe sich von Österreichs EU-Ratspräsidentschaft Impulse für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Darin und in der Europäisierung des Asylrechts liege der Schlüssel zum Erfolg in der Flüchtlingsfrage. Es gehe um europaweit einheitliche Regeln für die Gewährung von Flüchtlingsschutz. "Deshalb liegen hohe Erwartungen auf dieser Ratspräsidentschaft", sagte Mohring der Deutschen Presse-Agentur.