Listenplätze für Europawahl: Tiefensee enttäuscht über SPD

Erfurt (dpa/th) - SPD-Landesvorsitzender Wolfgang Tiefensee hat sich in einem internen Schreiben an die Mitglieder der Partei in Thüringen enttäuscht über den Listenvorschlag der SPD-Bundesspitze für die Europawahl gezeigt. "Mit den Plätzen für Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind wir alles andere als zufrieden", hieß es in einer E-Mail des Landesvorsitzenden, wie Landesgeschäftsführerin Anja Zachow am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" (Online/Printausgabe vom Donnerstag) berichtet.

Aus Sicht Tiefensees berücksichtigt der Bundesvorstand der Sozialdemokraten weiterhin nicht die besondere Situation der Ostverbände. Die "mehrfach vehement vorgetragene und durch Ostparteitagsbeschlüsse untermauerte Forderung nach einem Grundmandat für jedes Bundesland" sei auf "kategorische Ablehnung" gestoßen, zitierte die "Thüringer Allgemeine" den SPD-Landeschef.

Der Thüringer EU-Abgeordnete Jakob von Weizsäcker taucht auf der Liste erst auf Platz 26 auf, die aussichtsreichsten Ostdeutschen auf den Plätzen 9 und 11. Umfragen zufolge wird die SPD lediglich 14 bis 16 Abgeordnete ins neue Europaparlament entsenden können.