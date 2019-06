Linke will mit Ramelow an der Spitze in den Wahlkampf ziehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke will mit Bodo Ramelow an der Spitze den Wahlkampf zur bevorstehenden Landesparlamentswahl Ende Oktober bestreiten. Ramelow, der seit Ende 2014 in Thüringen als Ministerpräsident Chef einer rot-rot-grünen Regierung ist, steht auf Platz eins eines Listenvorschlags, auf den sich der Vorstand der Landespartei und Vertreter der Kreisverbände am Mittwoch bei einem Treffen in Erfurt einigten. Die Liste soll bei einem Parteitag am Wochenende endgültig beschlossen werden. Auf dem zweiten Platz des Vorschlags steht die Fraktionsvorsitzende und Landesparteichefin Susanne Hennig-Wellsow, gefolgt von Sozialministerin Heike Werner und Steffen Dittes.

Die Linke will ihre Landesliste paritätisch mit Männern und Frauen abwechselnd besetzen. Auf den Listenplätzen fünf und sechs stehen Anja Müller und Christian Schaft. "Wenn mit uns wieder eine neue Regierung entsteht, sind ihre Mitglieder gebeten, ihre Mandate abzugeben", sagte Hennig Wellsow. Bei der Linken trenne man das Mandat vom Amt. Ihrer Ansicht nach sei mit dem Vorschlag auch eine Erneuerung der Fraktion möglich, weil mehrere jüngere Kandidaten dazu kommen.

Acht Linke-Abgeordnete würden teils aus Altersgründen aussteigen. Dazu gehören laut Hennig-Wellsow unter anderem der derzeitige kommunalpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Frank Kuschel, und Vize-Landtagspräsidentin Margit Jung.