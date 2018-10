Jusos wollen prominenten Listenplatz für ihren Kandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wenn die Thüringer SPD in den nächsten Monaten ihre Liste für die Landtagswahl 2019 aufstellt, wollen die Jusos ihren Kandidaten auf einem Platz weit vorne sehen. Die Jugendorganisation der SPD fordert einen der ersten fünf Listenplätze für ihren Kandidaten, sagte der Juso-Landesvorsitzende, Oleg Shevchenko, am Mittwoch in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Er setze darauf, dass die Partei dieser Forderung nachkommen werde. "Sonst wird es schwierig mit der Zukunft der SPD" sagte Shevchenko.

Die SPD will ihre Landesliste zwar erst im Sommer 2019 aufstellen. Innerhalb von Partei und Fraktion wird nach dpa-Informationen aber schon seit Wochen über eine mögliche Reihung der potenziellen Landtagsabgeordneten gerungen. Shevchenko wurde nach eigenen Angaben selbst vom Landesvorstand der Jusos einstimmig als deren Kandidat nominiert. Auf einer Juso-Landeskonferenz Anfang November wolle er sich der Wahl zum Spitzenkandidaten stellen. Mit ihrer Forderung treten die Jusos selbstbewusster auf als noch bei der Landtagswahl 2014. Die damalige Jusos-Kandidatin und heutige SPD-Landtagsabgeordnete Diana Lehmann, hatte den Listenplatz sieben erhalten. Shevchenko argumentierte, angesichts des Absturzes der SPD in den vergangenen Jahren und Monaten sei es unerlässlich, junge Stimmen bei den Sozialdemokraten deutlich lauter zu hören.

"Wir wollen zurück zu den Wurzeln der Sozialdemokratie", beschreibt Shevchenko die Bewegung der Jusos weiter nach links. Das neue Motto der Jusos für die nächsten Monate laute deshalb: "Wenn’s Dir nicht gefällt, Marx neu". Schon heute stellten die Thüringer Jusos zudem etwa ein Viertel der ungefähr 4000 SPD-Mitglieder im Freistaat. Auch daraus leite sich der Anspruch auf einen der ersten fünf Listenplätze ab. Inhaltlich wollten sich die Jusos im Landtagswahlkampf vor allem mit den Themen Mobilität und Bildung befassen, sagte Shevchenko. Das Azubi-Ticket sei noch längst nicht so ausgestaltet, wie sich viele Lehrlinge das wünschen würden. In den Schulen müssten Schüler deutlich mehr mitbestimmen können als derzeit, fordert Shevchenko. Zudem wollen die Jusos dafür werben, auch 16- und 17-Jährigen die Teilnahme an Landtagswahlen zu ermöglichen.