Hey: Fortsetzung von Rot-Rot-Grün unter Bedingungen

Erfurt (dpa/th) - Die SPD soll nach Ansicht ihres Fraktionschefs das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen nur fortsetzen, wenn Linke und Grüne mit einem Ausbau des Landesamts für Verfassungsschutz einverstanden sind. Das sagte Landtagsfraktionschef Matthias Hey in einem Interview mit der "Thüringer Allgemeinen" (Donnerstag). "Meiner Meinung nach sollte die SPD keinen Koalitionsvertrag ohne ein klares Bekenntnis zum Landesamt für Verfassungsschutz unterschreiben", sagte Hey dem Blatt. Dazu gehöre auch, dass die Behörde personell und materiell ordentlich ausgestattet sei.

"Wir lassen das Amt nicht aushöhlen, auch nicht von lieb gewonnenen Koalitionspartnern", erklärte Hey. "Das Theater um den Verfassungsschutz muss endlich aufhören." Das Land brauche gute Leute für die Gefahrenabwehr, ob sie nun von politischen Extremisten, religiösen Fanatikern oder der Internetkriminellen ausgehe.

Der Fraktionsvorsitzende bekräftigte, dass die SPD in Thüringen die Koalition mit Linken und Grünen fortsetzen wolle. Gleichzeitige werde man nach der Wahl am 26. Oktober als eigenständige Partei mit allen in Landtag befindlichen Parteien außer der AfD reden.