Grüne präsentieren Programm zur Thüringer Landtagswahl

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Grüne verständigen sich derzeit auf ein Programm, mit dem sie in die Landtagswahl am 27. Oktober ziehen wollen. Eckpunkte des Papiers stellen die beiden Spitzenkandidaten, Umweltministerin Anja Siegesmund und Fraktionschef Dirk Adams, heute in Erfurt vor. Das Programm soll Mitte Juni auf einer Delegiertenkonferenz beschlossen werden. Die Grünen hatten sich bei den Europa- und Kommunalwahlen Ende Mai verbessert, konnten aber nicht an den Bundestrend mit teils zweistelligen Wahlergebnissen anknüpfen. Die Grünen sind derzeit kleinster Partner in der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Thüringen.