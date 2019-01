Genesungswünsche für CDU-Politiker Mike Mohring

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Bekanntgeben seiner Krebserkrankung hat der Thüringer CDU-Faktionsvorsitzende und Landesparteichef Mike Mohring viel Anteilnahme erfahren. Vertreter von Linke, SPD, Grüne, AfD und FDP wünschten dem 47-Jährigen am Montag baldige Genesung. Mohrings politischer Gegenspieler, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter "Gute Besserung und viel Kraft!". Auf Facebook ergänzte Ramelow: "Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen eine gute und vor allem eine erfolgreiche Genesung".

Mohring will bei der Landtagswahl Ende Oktober als CDU-Spitzenkandidat antreten mit dem Ziel, Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen abzulösen. Der CDU-Landesverband wünschte seinem Chef baldige und vollständige Genesung, "um dann kraftvoll in den Wahlkampf um die Zukunft Thüringens einsteigen zu können". An die Spitze der Landesliste der CDU soll Mohring nach Angaben von CDU-Generalsekretär Raymond Walk am 4. Mai gewählt werden.

Mohring sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt, er freue sich über die Anteilnahme. Er wolle sich auch während seiner Behandlung nicht aus dem politischen Betrieb zurückziehen. "Aber ich mache das alles maßvoll. Nehme Tempo raus. Priorität hat meine vollständige Genesung. Ich will gesund sein; ich will leben." Mohring wird nach eigenen Angaben in dieser Woche unter anderem die Sitzung der CDU-Landtagsfraktion am Mittwoch leiten.

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee schrieb, die Nachricht von der Erkrankung sei bestürzend. "Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Kraft und bald eine vollständige Genesung", so Tiefensee bei Twitter.

Mohring hatte am Sonntag in einem bei Facebook veröffentlichten Video über seine Erkrankung gesprochen, ohne sie konkret zu benennen. Einige wüssten ja, dass er im vergangenen Oktober eine Operation gehabt habe, sagt Mohring in dem Video. Diese sei gut verlaufen, alles heile gut. "Aber die Ärzte hier haben eben nicht nur Gutartiges gefunden, und deshalb bin ich seit November auch in Behandlung, hab jetzt die Hälfte hinter mir. Und im Februar schließen wir die ab."

Der 47-Jährige sagte, es verlaufe alles gut, er vertrage alles gut. "Aber man sieht eben die äußerlichen Wirkungen. Mein Arzt ist sozusagen mein Friseur." In dem Video trägt Mohring eine Mütze.

Das Video wurde bei Facebook bis Montagnachmittag mehr als 33 000 Mal aufgerufen und mehr als 580 Mal kommentiert. Mohring hatte den Link dazu auch bei Twitter verbreitet. Dort schrieb die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss: "Viel Kraft für die kommende Zeit und alles Gute für die weitere Genesung." Weitere Genesungswünsche kamen unter anderem vom Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) und der AfD-Abgeordneten Wiebke Muhsal.

Auch mehrere Bundespolitiker meldeten sich zu Wort - unter anderem der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber (CDU) und die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Anton Friesen erklärte in einer Mitteilung: "Mike Mohring wünsche ich alles erdenklich Gute für den Genesungsprozess. Es gibt wichtigere Dinge als Politik, und Gesundheit geht vor!"

Nicht nur Politiker verliehen in den sozialen Netzwerken ihrer Bestürzung über die Nachricht von Mohrings Krebserkrankung Ausdruck, sondern auch viele Bürger.