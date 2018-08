Flüchtlingsrat kritisiert Besuch von Sebastian Kurz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Flüchtlingsrat Thüringen hat den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag auf Einladung der Thüringer CDU-Fraktion scharf kritisiert. "Der Kanzler der schwarz-blauen Regierungskoalition steht wie kaum ein anderer Regierungschef in der EU für weitere Abschottung und die Aushöhlung des Asylrechts", teilte der Flüchtlingsrat am Mittwoch mit. Die Einladung des Regierungschefs bette sich in einen Rechtsruck der CDU-Landtagsfraktion ein, hieß es.

Österreich hat im Juli die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate übernommen. Sie steht unter dem Motto "Ein Europa, das schützt". Unter dem gleichen Slogan steht auch der Jahresempfang der Thüringer CDU-Landtagsfraktion, bei dem Kurz als Festredner auftreten soll.

Vor dem Besuch des österreichischen Regierungschefs riefen mehrere Bündnisse und die Jugendorganisationen von Linke, SPD und Grüne zu Protesten auf. Als Kanzler in einer "rechtspopulistischen und nationalistischen schwarz-blauen Koalition" habe Kurz "maßgeblich den europäischen Rechtsruck organisiert", hieß es in einer Ankündigung.