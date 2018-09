Bericht: Ramelow hält Gründung linker Bewegung für falsch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zweifelt nach einem Medienbericht am Sinn der von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine gegründeten linken Sammlungsbewegung "Aufstehen". "Ich weiß nicht genau, was ihre Bewegung gegen die gesellschaftliche Erosion bewegen will", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

"Ich bezweifle aber, dass sie als Online-Bewegung viel in Gang bringen kann." Die Bewegung polarisiere eher die Linke als Partei, sagte Ramelow. Das halte er für falsch. "Die Absage an Rot-Rot-Grün im Bund durch die linke Sammlungsbewegung ist ein großer Fehler und wird vielen Menschen eine Hoffnung rauben", kritisierte Ramelow.

Linksfraktionschefin Wagenknecht - die eine rot-rot-grüne Koalition ablehnt - hatte mit ihrem Mann, dem früheren Linken-Vorsitzenden Lafontaine, vor vier Wochen die "Aufstehen" benannte Bewegung gegründet. Mit ihr sollen linke Wähler erreicht werden, die sich von den klassischen Parteien abgewendet haben. Nach Angaben der Initiatoren soll es vor allem um eine gerechtere Gesellschaft gehen. "Aufstehen" hat nach Angaben Lafontaines bereits fast 100 000 Unterstützer. Anders als bei politischen Parteien muss man als Unterstützer von "Aufstehen" jedoch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen und kann sich einfach im Internet anmelden.

RND sprach auch mit dem ehemaligen Linken Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi über die Bewegung. "Wenn ich nur an arme Deutsche denke, muss ich nicht links sein, da kann ich auch rechts sein. Links bin ich erst, wenn ich an die armen Deutschen und an die Armen in allen anderen Ländern denke", betonte Gysi.