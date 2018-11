Kandidaten für CDU-Vorsitz stellen sich in Thüringen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Die mindestens zwölf Kandidaten für den Vorsitz der Bundes-CDU stellen sich unter anderem in Thüringen vor. Eine der bis zu zehn geplanten Regionalkonferenzen vor der Wahl auf dem Bundesparteitag werde Mitte dieses Monats im Raum Eisenach stattfinden, sagte der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring der "Thüringer Allgemeinen" (Montag). Sie werde gemeinsam mit dem Landesverband Hessen organisiert. In Ostdeutschland gebe es nur noch in Berlin eine solche Veranstaltung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach schweren Stimmverlusten der Union bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen angekündigt, beim Parteitag im Dezember nicht wieder anzutreten. Sie will aber bis zum Ende der Periode 2021 Kanzlerin bleiben.

Die CDU will in einem transparenten Verfahren der Parteibasis die Chance geben, die Kandidaten für die Merkel-Nachfolge kennenzulernen - in Regionalkonferenzen. Bei mindestens zwölf möglichen Kandidaten wird die Zeit bis zum 7. Dezember knapp.