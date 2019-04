FDP-Chef Stamp wünscht sich EU-Verbleib von Großbritannien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische FDP-Chef Joachim Stamp hat Großbritannien aufgerufen, in der Europäischen Union zu bleiben. "Unser Wunsch bleibt: Remain (übersetzt: bleiben)", sagte Stamp am Samstag auf dem Parteitag der NRW-Liberalen in Duisburg mit Blick auf den Brexit. Wer sich einen sogenannten No-Deal-Brexit als "gerechte Strafe" für die Briten wünsche, verkenne die Konsequenzen des Austritts für die EU, Deutschland und NRW, sagte der Familienminister. Nordrhein-Westfalen sei eng mit Großbritannien verflochten. "Auch wenn die Hoffnung nicht allzu groß ist, würde ein Kurswechsel zum Verbleib in der EU alle stärken."