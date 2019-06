Vorstand der NRW-SPD kommt zu Sondersitzung zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp eine Woche nach dem Rücktritt der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kommt der Vorstand der nordrhein-westfälischen SPD heute in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Unter der Führung von NRW-Parteichef Sebastian Hartmann will die Spitze des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes Vorschläge für den Bundesvorstand in Berlin ausarbeiten.

Um konkrete Personalvorschläge gehe es dabei aber noch nicht, sagte Generalsekretärin Nadja Lüders der Deutschen Presse-Agentur. Vor Personalfragen und der Debatte über den Verbleib in der großen Koalition müsse sich die Partei zunächst mit der Profilfindung beschäftigen.

Am Samstagmorgen kommen dann in Oberhausen SPD-Abgeordnete, Unterbezirkschefs und Oberbürgermeister zu einer Regionalkonferenz zusammen. Die SPD wolle in Oberhausen ein Meinungsbild einholen, aber keine Beschlüsse fällen, teilte ein Parteisprecher mit.