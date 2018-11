Laschet warnt vor Erfolgen von Populisten bei Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - CDU-Vize Armin Laschet hat mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen im Mai 2019 vor Erfolgen von Populisten gewarnt. Es bestehe die Gefahr, dass bei der Wahl für das Europäische Parlament Rechts- und Linksradikale, Euroskeptiker, Clowns und Satiriker zusammen eine Mehrheit bekommen könnten, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstag in Koblenz. Das europäische Parteiensystem könnte noch mehr zerfasern. Hinzu kämen die Gefahren eines ungeordneten Brexits und eines Handelskriegs mit den USA, ergänzte Laschet beim Jubiläumskongress der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU und CSU Deutschlands. Sie war vor 70 Jahren in Koblenz gegründet worden.

Der CDU-Bundesvize hatte nach eigenen Worten nicht gedacht, wie jetzt noch einmal gegen Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus aufgestanden werden müsse. "Es ist wieder Kampf angesagt und den sollten wir gemeinsam führen", rief Laschet. Unter anderem in der Wirtschafts-, Energie-, Digital- und Bildungspolitik sei vor den Wahlen im Mai 2019 Engagement angesagt für den Kurs von Deutschland. Werde das falsch gemacht, werde die Demokratie gefährdet.

Am Samstag wurde zum Abschluss des zweitägigen KPV-Kongresses nahe dem Deutschen Eck mit rund 500 Delegierten und Gästen auch eine Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.