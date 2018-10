Laschet bewirbt sich nicht um CDU-Vorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will sich nicht für den Vorsitz der Bundes-CDU bewerben. Das bestätigte der CDU-Bundes-Vize Laschet am Mittwoch vor Journalisten in Düsseldorf.