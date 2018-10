Kleiner Parteitag am Hambacher Forst: Grüne kontern Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen weisen die Kritik des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) an der Ortswahl für ihren kleinen Parteitag am Hambacher Forst zurück. Reul versuche, den friedlichen Protest für Klimaschutz und gegen Braunkohleverstromung zu diskreditieren, sagte die Vorsitzende der NRW-Grünen Mona Neubaur am Montag in Düsseldorf.

Die Partei will am Sonntag in einem Zelt auf einem Grundstück des Bundes für Umwelt und Naturschutz an der Abbaukante des Tagebaus beraten. Reul hatte der Partei in einem Interview mit der "Rheinischen Post" vorgeworfen, mit dem Ausrichtungsort "Öl ins Feuer" zu gießen.

Die Grünen gehen hingegen von einem friedlichen Parteitag aus. Bei dem wachsenden Protest in dem Wald gehe es längst auch um die Zukunft der Energieversorgung. Auf dem kleinen Parteitag soll über einen Antrag des Landesvorstandes für eine neue Energiepolitik in NRW beraten werden.