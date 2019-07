Chaos-Parteitag: Bundesvorstand stellt NRW-AfD Ultimatum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem chaotischen Parteitag der NRW-AfD in Warburg droht der Bundesvorstand der verbliebenen dreiköpfigen Landesspitze mit Amtsenthebung. Der Bundesvorstand forderte eine komplette Neuwahl des nordrhein-westfälischen Landesvorstandes bis zum 6. Oktober. Andernfalls werde der Restvorstand seines Amtes enthoben, heißt es in einem Brief des Bundesvorstandes. Zugleich bot er dem NRW-Rumpfvorstand um Landeschef Thomas Röckemann Mithilfe bei der Organisation des Landesparteitags an, "damit dieser Fall nicht eintritt". Das Bundesschiedsgericht solle zudem überprüfen, ob der dezimierte NRW-Landesvorstand tatsächlich handlungs- und beschlussfähig sei. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und der WDR berichtet.

Nach einem heftigen Richtungsstreit war am Samstag beim Parteitag in Warburg der als gemäßigt eingeschätzte Co-Vorsitzende Helmut Seifen gemeinsam mit acht Mitgliedern des zwölfköpfigen Landesvorstandes zurückgetreten. Der gleichberechtigte Parteichef Röckemann und zwei weitere Vorstandsmitglieder blieben vorerst im Amt, weil Anträge auf ihre Abwahl nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit erreichten. Röckemann gilt als Sympathisant des "Flügels" um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke.

Der eigentlich auf zwei Tage angesetzte Parteitag wurde daraufhin abgebrochen. Der mit rund 5360 Mitgliedern größte AfD-Landesverband müsste nach Angaben eines Parteisprechers laut Satzung bis zum 6. Oktober Nachwahlen für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder ansetzen. Im Dezember steht der nächste reguläre Parteitag an, auf dem der gesamte Vorstand neu gewählt werden muss.