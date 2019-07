Zoff um Wahlliste: AfD kündigt Verfassungsbeschwerde an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische AfD will sich mit einer Verfassungsbeschwerde juristisch gegen die Kürzung ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 1. September wehren. Das kündigte der sächsische Parteichef Jörg Urban am Mittwoch in Dresden an. "Der Landesvorstand unserer Partei hat die Ablehnung der Landesliste ausgiebig juristisch geprüft und kommt zu dem Schluss, dass es seitens der sächsischen AfD keine Fehler gibt, die es rechtfertigen, unsere Landesliste derart drastisch zusammenzustreichen." Die Streichung von 43 Kandidaten sei ein Willkürakt, "um den stärksten Mitbewerber zur Landtagswahl 2019 entscheidend zu schwächen", so Urban.

Nach Angaben des Verfassungsgerichtshofes in Leipzig waren bereits am Mittwoch zwei Verfassungsbeschwerden in dieser Sache eingetroffen. Eine stamme von einem Bürger, eine zweite von sechs betroffenen Kandidaten der Landesliste, hieß es auf Nachfrage. Letztere sei zudem mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verbunden worden. Damit werde die vorläufige Zulassung der Kandidaten auf den Listenplätzen 19 bis 61 begehrt. Das Verfassungsgericht gab dem Innenministerium bis 17. Juli eine Frist zur Stellungnahme.

Der sächsische Landeswahlausschuss hatte am vergangenen Freitag wegen formaler Mängel nur die ersten 18 der 61 Plätze auf der Landesliste der AfD für gültig erklärt. Die AfD hatte ihre Kandidaten auf getrennten Veranstaltungen im Februar und März nominiert. Ursprünglich sollten alle Bewerber einzeln bestimmt werden. Aus Zeitgründen wurde laut Landeswahlleitung ab Platz 31 aber in Blöcken nominiert. Sie sah deshalb die Chancengleichheit aller Kandidaten verletzt. Zudem hatte die AfD unterschiedliche Versammlungsleiter berufen.

Urban widersprach am Mittwoch in zwei Punkten. Ein Blockwahlverfahren habe gar nicht stattgefunden und sei auch in der Wahlordnung der AfD nicht vorgesehen: "Stattdessen wurde ein Gruppenwahlverfahren durchgeführt, das allen Bewerbern gleiche Chance für eine Kandidatur einräumte. Zudem war der Parteitag eine Versammlung, die lediglich unterbrochen und dann fortgesetzt wurde."

Unterdessen wurde auch Kritik an der Parteispitze laut. "Mir ist es zu billig, nur immer auf die anderen zu zeigen, ohne dass man mal in sich geht, wo eigene Fehler gewesen sein könnten", zitierte die "Sächsische Zeitung" am Mittwoch den AfD-Funktionär Julien Wiesemann. Er gehörte früher zum AfD-Landesvorstand, trat aber mit der damaligen Parteichefin Frauke Petry zurück. Mit Blick auf vorangegangene Listenaufstellungen hätte man bessere Vorbereitungen treffen können, so Wiesemann.

Schon zur Landtagswahl 2014 hatte es Zoff um die AfD-Liste gegeben. Da ein Listenkandidat damals noch vor der Wahl von der eigenen Partei wieder gestrichen wurde, musste sich der Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages jahrelang mit dem Fall befassen. Der betroffene AfD-Mann hatte die Wahl angefochten.

Laut AfD-Landesvize und Jurist Joachim Keiler hat eine Verfassungsbeschwerde in Deutschland Aussicht auf Erfolg, wenn jemand nachweislich in seinen Grundrechten verletzt wurde. "Dies ist hier der Fall. Aussichtsreichen möglichen Politikern würde das passive Wahlrecht entzogen. Zudem wird hier durch einen massiven Eingriff in die Listenaufstellung der AfD auch die Zusammensetzung der zu wählenden Landtagsabgeordneten beeinträchtigt und damit gegen urdemokratische Grundsätze verstoßen." Keiler kündigte auch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht an, "weil die Entscheidung des Landeswahlausschusses von der Rechtslage und Praxis in anderen Bundesländern erheblich abweicht".