SPD-Politiker Homann für eine neue Sozialpolitik

Dresden (dpa/sn) - Der sächsische SPD-Politiker Henning Homann will mit seiner Partei zurück zu den Wurzeln. "Die SPD muss endlich das zentrale Gerechtigkeitsproblem anpacken, indem wir eine neue Sozialpolitik diskutieren und die Agenda 2010 beerdigen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Personelle Veränderungen an der Spitze der Bundespartei hält der 39-Jährige selbst im Fall einer Schlappe seiner Partei bei der Hessen-Wahl an diesem Sonntag nicht für das Gebot der Stunde. Es liege auf der Hand, dass Personaldebatten keine Probleme lösen, betonte Homann.

"Niemand ist freudestrahlend in die GroKo gegangen, auch ich nicht. Andrea Nahles hat aber Verantwortung übernommen. Und mal ehrlich: Niemand könnte in dieser Koalition mit der wahnsinnigen CSU ein positives Bild abgeben", sagte Homann. Er soll an diesem Samstag auf einem Landesparteitag der Sozialdemokraten in Dresden zum Nachfolger der bisherigen Generalsekretärin Daniela Kolbe gewählt werden.

Um die SPD im Freistaat ist Homann nicht bange. "Die SPD ist in Sachsen relativ stabil, weil wir die Inhalte in den Mittelpunkt stellen und keine strategischen Debatten", sagte er. Mit Martin Dulig und Petra Köpping habe die SPD hier zwei Persönlichkeiten, die bundesdeutsche Debatten prägen, in denen es um Zukunft, Respekt und soziale Gerechtigkeit gerade für den Osten geht. "Diese Themen werden bei den nächsten Wahlen die zentrale Rolle spielen. Bis dahin arbeiten wir aber kontinuierlich in der Regierung daran, das Leben der Sachsen weiter zu verbessern."