Sachsens Parteien hoffen im Wahljahr auf neue Mitglieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Parteien in Sachsen hoffen wenige Monate vor der Landtagswahl auf neue Mitglieder. "In Wahljahren treten in alle Parteien meist mehr Menschen ein als in Nicht-Wahljahren", sagte ein Sprecher der Linken. Allerdings sei dieser Effekt bei Bundestagswahlen ausgeprägter als bei Landtags- oder Kommunalwahlen. Die Entwicklung fiel im vergangenen Jahr bei den Parteien in Sachsen allerdings unterschiedlich aus: Während die SPD etwas zulegte, mussten Linke und CDU einen Mitgliederschwund verkraften. Grüne und AfD gewannen dagegen deutlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die meisten Mitglieder hat mit rund 10 400 Mitgliedern nach wie vor die CDU, die wenigsten mit gut 1900 die Grünen.